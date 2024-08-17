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04:57, 17 августа 2024Россия

В Курской области уничтожили колонну ВСУ

ВС России уничтожили колонну военных ВСУ с бронетехникой НАТО в Курской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ полностью уничтожили моторизованную колонну, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения морской пехоты с позывным Ветер.

Военный сообщил, что украинская колонна передвигалась на бронетехнике стран НАТО. По его словам, были уничтожены более 20 солдат.

«Уничтожено два американских бронеавтомобиля HMMWV (Хаммер), несколько канадских броневиков Roshel Senator и тяжелая бронемашина Cougar производства США. Один Cougar, один БТР Stryker и пара Roshel Senator захвачены морпехами в виде трофеев», — рассказал он.

Офицер добавил, что российские морпехи также захватили документы солдат ВСУ: паспорта, военные билеты, сертификаты о прохождении подготовки и другие. Кроме того, они получили личное оружие стран НАТО, боекомплект, бронежилеты и противогазы, а также средства связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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