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15:38, 18 августа 2024Россия

Пресечена новая атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в период с 13:50 по 14:35 по московскому времени дежурные военные уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области. Район уничтожения дрона и информация о возможных последствиях на земле при этом не уточняются.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные отразили новые нападения штурмовиков ВСУ в Курской области. Сообщается, что за последние сутки ВС РФ отразили атаки штурмгрупп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад украинской армии в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате этого сторона противника потеряла пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

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      Полина Кислицына
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