При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали десятки человек

Bild: свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Лейпциге

Свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в ходе ежегодного музыкального фестиваля Highfield, который прошел в немецком городе Лейпциг. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает издание Bild.

«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», — рассказали в полиции.

В Немецком Красном Кресте подчеркнули, что два человека получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. Причина возгорания остается неизвестно, пожар вскоре был потушен.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал кадры пожара на колесе обозрения. Во время праздника загорелись две кабинки с находившимися внутри людьми.