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02:14, 18 августа 2024Мир

При пожаре на колесе обозрения в Германии пострадали десятки человек

Bild: свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в Лейпциге

Фото: Fir0002 / Wikimedia Commons

Свыше 30 человек пострадали при пожаре на колесе обозрения в ходе ежегодного музыкального фестиваля Highfield, который прошел в немецком городе Лейпциг. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает издание Bild.

«На данный момент известно, что пострадали более 30 человек, в том числе четверо полицейских, но, предположительно, все они получили незначительные травмы», — рассказали в полиции.

В Немецком Красном Кресте подчеркнули, что два человека получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице. Причина возгорания остается неизвестно, пожар вскоре был потушен.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал кадры пожара на колесе обозрения. Во время праздника загорелись две кабинки с находившимися внутри людьми.

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      Артём Верейкин
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