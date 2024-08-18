В Германии загорелось колесо обозрения с людьми

В немецком Лейпциге загорелось колесо обозрения, пострадали десятки людей

В Германии десятки людей пострадали при пожаре на колесе обозрения. Кадры случившегося публикует Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на фестивале «Хайфилд» в городе Лейпциг. Во время праздника загорелись две кабинки с находившимися внутри людьми. По данным экстренных служб, в результате случившегося пострадали более 30 человек. По меньшей мере двое из них получили серьезные травмы, их состояние оценивается как тяжелое.

Причины пожара выясняются.

Ранее огонь охватил склад одного из крупнейших промышленных концернов Германии Thyssenkrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар. Как сообщала газета Bild, пожар, начавшийся утром 15 августа, не могли потушить более 30 часов.