Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар горит более 30 часов. Об этом сообщает газета Bild.
По информации издания, пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг 15 августа и продолжается до сих пор. К ликвидации возгорания привлечены более 200 сотрудников экстренных служб. Дым достиг соседнего города Саарбрюккена, находящегося в 15 километрах от горящих складских помещений, уточняет Bild.
29 июля на заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF произошел взрыв.
2 июля на севере Германии загорелась корабельная верфь.
3 мая загорелся завод в Берлине, где производят системы противовоздушной обороны. Заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер заявил о причастности России к инциденту.