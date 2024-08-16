В Германии не смогли потушить пожар на складе крупнейшего производителя стали

Bild: склад крупнейшего немецкого производителя стали горит более 30 часов

Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар горит более 30 часов. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг 15 августа и продолжается до сих пор. К ликвидации возгорания привлечены более 200 сотрудников экстренных служб. Дым достиг соседнего города Саарбрюккена, находящегося в 15 километрах от горящих складских помещений, уточняет Bild.

29 июля на заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF произошел взрыв.

2 июля на севере Германии загорелась корабельная верфь.

3 мая загорелся завод в Берлине, где производят системы противовоздушной обороны. Заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер заявил о причастности России к инциденту.