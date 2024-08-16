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18:40, 16 августа 2024Мир

В Германии не смогли потушить пожар на складе крупнейшего производителя стали

Bild: склад крупнейшего немецкого производителя стали горит более 30 часов

Фото: BeckerBredel / IMAGO / Globallookpress.com

Склад крупнейшего немецкого производителя стали ThyssenKrupp под городом Фельклинген федеральной земли Саар горит более 30 часов. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, пожар начался приблизительно в пять часов утра по местному времени в четверг 15 августа и продолжается до сих пор. К ликвидации возгорания привлечены более 200 сотрудников экстренных служб. Дым достиг соседнего города Саарбрюккена, находящегося в 15 километрах от горящих складских помещений, уточняет Bild.

29 июля на заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF произошел взрыв.

2 июля на севере Германии загорелась корабельная верфь.

3 мая загорелся завод в Берлине, где производят системы противовоздушной обороны. Заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер заявил о причастности России к инциденту.

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      Глеб Бажуткин
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