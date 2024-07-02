В Германии загорелась верфь

NDR: около 300 пожарных тушат горящую на севере Германии верфь Люрссен

На верфи, расположенной на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, произошел пожар, передает немецкий телеканал NDR.

По данным журналистов, пламя охватило один из цехов верфи Люрссен в округе Рендсбург еще утром. Вместе с верфью сгорела стоявшая в цеху яхта.

Пожар тушат несколько сотен человек. «На месте работают около 300 сотрудников экстренных служб», — подчеркнул телеканал.

На данный момент возгорание локализовано, пламени не удалось распространиться на другие постройки. В результате инцидента пострадал один человек: он отравился дымом и получил легкие травмы. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 30 человек, проживающих в близлежащих районах.

Ранее в Берлине загорелся оборонный завод, где производят системы противовоздушной обороны.