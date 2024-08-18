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19:51, 18 августа 2024Россия

Путин прилетел в Азербайджан с государственным визитом

Путин прилетел в Азербайджан с официальным двухдневным государственным визитом

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Азербайджана Баку с официальным двухдневным государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в понедельник, 19 августа, он примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера республики Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу «Вечный огонь». После этого состоится официальная встреча российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в резиденции «Загульба». Затем переговоры пройдут в расширенном составе. Как пишет источник, лидеры двух стран обсудят вопросы развития отношений России и Азербайджана, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Алиевым азербайджано-армянское урегулирование. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

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      Алина Черненко
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