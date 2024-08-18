Стали известны вопросы для обсуждения Путина с лидером Азербайджана

Путин и и Алиев намерены обсудить азербайджано-армянское урегулирование

Стали известны вопросы для обсуждения президента России Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств намерены обсудить азербайджано-армянское урегулирование, передают РИА Новости.

По данным агентства, президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.

«Россия готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана и Армении (...) Стратегическое партнерство России и Азербайджана динамично развивается», — говорится в материалах к визиту президента России в Баку.

Ранее сообщалось, что Путин посетит Азербайджан 18-19 августа. Известно также, что главы государств намерены принять Совместное заявление и подписать межправительственные документы.

Алиев ранее, в частности, высказывался о нарастающих в мире угрозах и вызовах, которые требуют большего укрепления сотрудничества между странами в сфере обороны и безопасности.