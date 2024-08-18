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11:57, 18 августа 2024Россия

Пьяный российский чиновник с ножом напугал людей на пляже и попал на видео

Разыскивающий жену пьяный чиновник с ножом напугал людей на пляже в Приморье

Пьяный мужчина с ножом, разыскивающий свою жену, напугал людей на пляже в отдаленном микрорайоне Находки Ливадия, Приморский край. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в ночь на 18 августа нетрезвый отдыхающий ходил с холодным оружием по палаточному городку в поисках супруги. По данным источника, окружающие узнали в нем замруководителя административно-территориального управления Первомайского района Павла Наливайко и попытались его успокоить.

Свидетели рассказали, что жена чиновника сбежала из палатки и спряталась в машине. Женщина призналась, что супруг бил ее и пытался душить. После этого отдыхающие вызвали полицию и удерживали нарушителя порядка до ее приезда.

В местном МВД позже сообщили, что стражи правопорядка забрали Наливайко и его жену в отдел. Там мужчина написал заявление на удерживавших его людей, обвинив их в рукоприкладстве, а его жену отправили на медобследование.

Ранее в Москве арестовали гражданина Узбекистана, домогавшегося трех несовершеннолетних девочек на пляже. Они рассказали о случившемся родителям, и те обратились в полицию.

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      Алина Черненко
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