Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с Аленом Делоном

Актриса Климова о совместном фильме с Делоном: он был прекрасным человеком

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась воспоминаниями о работе с французским актером Аленом Делоном в фильме «С Новым годом, мамы!». В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что артист был прекрасным человеком.

«Прекрасный человек с хорошими качествами человеческими. Потому что когда репортеры набросились на него и так получилось, что снесли наш столик на премьере, он подошел и извинился. И на сцене, когда мы стояли, представляя картину в Москве, все артисты в ряд выстроились. И я помню, что он сделал шаг назад и немножко меня по плечу хлопнул и показал мне, что когда он смотрел на меня, он плакал. Я так поняла его без слов. Он мне показал это руками», — поделилась Климова.

Актриса добавила, что в кадре она не пересекалась с Делоном.

«Больше я его не видела нигде. Собственно говоря, такое приятное впечатление он оставил в жизни так же, как его работы на экране», — заключила она.

По моим личным наблюдениям, чем лучше актер, чем он популярнее, тем он проще в общении и без всяких там закидонов и каприз Екатерина Климова актриса театра и кино

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.