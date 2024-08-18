Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:41, 18 августа 2024Культура

Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с Аленом Делоном

Актриса Климова о совместном фильме с Делоном: он был прекрасным человеком

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Известная российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась воспоминаниями о работе с французским актером Аленом Делоном в фильме «С Новым годом, мамы!». В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что артист был прекрасным человеком.

«Прекрасный человек с хорошими качествами человеческими. Потому что когда репортеры набросились на него и так получилось, что снесли наш столик на премьере, он подошел и извинился. И на сцене, когда мы стояли, представляя картину в Москве, все артисты в ряд выстроились. И я помню, что он сделал шаг назад и немножко меня по плечу хлопнул и показал мне, что когда он смотрел на меня, он плакал. Я так поняла его без слов. Он мне показал это руками», — поделилась Климова.

Актриса добавила, что в кадре она не пересекалась с Делоном.

«Больше я его не видела нигде. Собственно говоря, такое приятное впечатление он оставил в жизни так же, как его работы на экране», — заключила она.

По моим личным наблюдениям, чем лучше актер, чем он популярнее, тем он проще в общении и без всяких там закидонов и каприз

Екатерина Климова актриса театра и кино

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские туристы на полдня застряли в аэропорту египетского курорта. Что стало причиной?

      В США предупредили Украину об ответе России за атаку на Курскую область

      В России оценили инициативы Запада о мире на Украине

      Стало известно об уничтожении большого числа солдат ВСУ в Курской области

      Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с Аленом Делоном

      Ехавший из России автобус попал в ДТП в Белоруссии

      Хакамада стала жертвой мошенников

      Стало известно о рекордном дефиците бюджета США при Байдене

      Появились видео последствий землетрясения на Камчатке

      Эстония захотела закупить для Молдавии бронированную технику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше