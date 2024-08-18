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03:06, 18 августа 2024Россия

Россиян предупредили о тюремных сроках за сбор некоторых грибов

Юрист Русяев: за сбор краснокнижных грибов могут лишить свободы до четырех лет

Фото: Natasha Arefyeva / Unsplash

За незаконный сбор краснокнижных грибов россиянам может грозить штраф до 1 миллиона рублей, обязательные работы или лишение свободы до 4 лет. О тюремных сроках за сбор грибов в разговоре с РИА Новости предупредил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 260.1 УК РФ, за незаконный сбор, приобретение, хранение и перевозку краснокнижных грибов предусмотрены различные виды наказания.

«Следует помнить о региональных особенностях правил сбора грибов. Например, в некоторых областях России установлены ограничения на размер собираемых грибов», — отметил Русяев.

Эксперт посоветовал брать лишь знакомые грибы, не повреждать те, которые не планируются к сбору, а также воздержаться от сбора необычных грибов.

Ранее грибники из Тульской области нашли гриб головач гигантский в лесу. Вес гигантского гриба составил почти 1,5 килограмма. Средняя масса головача составляет от одного до четырех килограммов.

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      Маргарита Пименова
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