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10:50, 18 августа 2024Россия

Россиянин на автомобиле несколько раз проехал по стае голубей и попал на видео

В городе Сысерти водитель Renault Duster несколько раз проехал по стае голубей

В городе Сысерти в Свердловской области водитель несколько раз проехал на автомобиле по стае голубей и попал на видео. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области в Telegram.

Отмечалось, что инцидент произошел 17 августа около 10:00 по московскому времени. Водитель автомобиля Renault Duster несколько раз проехал по стае голубей, которых в этот момент кормила женщина. Она сообщила о случившемся в полицию.

Из-за действий водителя пострадало множество птиц. Сообщается, что сотрудники полиции устанавливают личность водителя. По факту случившегося проводится проверка.

Отмечается, что нарушителю может грозить уголовная ответственность. Кроме того, по данным регионального ГИБДД, информацию о случившемся передадут в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. В качестве штрафных мер нарушителю может быть назначен штраф в 600 рублей за каждого пострадавшего голубя.

Ранее сообщалось, что российского подростка обвинили в стрельбе по голубям. Отмечалось, что в Омске несовершеннолетний выстрелил из пистолета по птице и ранил ее.

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      Мария Большакова
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