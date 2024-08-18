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12:17, 18 августа 2024Россия

Российские пожарные пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника

Фото: МЧС России

Четыре сотрудника МЧС России пострадали в Донецкой народной республике (ДНР) из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным источника, в ночь на 18 августа в Горловке из-за попадания взрывоопасного предмета (ВОП) загорелась легковая машина. Во время тушения пожарный автомобиль атаковал беспилотник.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на рядом стоящую АЗС. Пострадавших пожарных госпитализировали.

Ранее Вооруженные Силы России начали штурм города Торецка в ДНР. Они заходят сразу с трех направлений и используют несколько единиц техники.

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      Алина Черненко
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