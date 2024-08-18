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11:51, 18 августа 2024Бывший СССР

Российские войска начали штурм города в ДНР

«Военное дело»: ВС РФ начали штурм Торецка в ДНР с трех направлений

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) начали штурм города Торецка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«Идут тяжелые бои», — говорится в сообщении «Военного дела».

Сообщается, что российские войска при штурме заходят сразу с трех направлений. Также отмечается, что ВС РФ используют несколько единиц техники.

16 августа советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ продвинулись в районе Торецка. Отмечалось, что противодействие украинской армии было оказано в районах двух шахт — Северная и имени Артема.

До этого командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным Гроза заявил о быстром продвижении российских войск в районе Красногоровки. По его словам, основными целями расчета стали минометы, танки и пехота.

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      Мария Большакова
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