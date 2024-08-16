В ДНР заявили о продвижении ВС России близ Торецка

Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС РФ в районе Торецка

Подразделения Вооруженных сил России серьезно продвинулись близ Торецка и закрепляют позиции. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Во-первых, серьезное противодействие оказали противнику в районе двух шахт — Северная и имени Артема, с которых он вел корректировку в районе Торецка. Сейчас эту ситуацию купировали за счет глубоких охватов этих шахт», — рассказал чиновник.

По его словам, бойцы ВС России сделали все, чтобы позиции Российской армии серьезно продвинулись на этом направлении.

Ранее командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным Гроза заявил, что подразделения России быстро продвигаются в районе Красногоровки. Военный также добавил, что основными целями расчета становятся пехота, минометы, танки, а также контрбатарейная борьба. Он также подчеркнул, что позиции постоянно меняются, так как в случае частой работы на одном месте расчет могут подавить.