Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 15 августа 2024Бывший СССР

Российский военный оценил темпы продвижения в ДНР

Командир Гроза: ВС России быстро продвигаются в районе Красногоровки в ДНР

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России быстро продвигаются в районе Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Темпы наступления российских военных оценил командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным Гроза, передает ТАСС.

«Сейчас работаем на Красногоровку чаще. Постоянно цели меняются, передвигаемся. (...) Продвигается очень быстро фронт», — сказал он.

Военный также добавил, что основными целями расчета становятся пехота, минометы, танки, а также контрбатарейная борьба. Он также подчеркнул, что позиции постоянно меняются, так как в случае частой работы на одном месте расчет могут подавить.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные закрепились у Карловского водохранилища под Донецком. По его словам, по всей линии фронта в ДНР также отмечаются успешные штурмовые действия российских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      Назван фактор учащения лесных пожаров

      В США сообщили о разрушении украинской обороны из-за атаки на Курскую область

      Российский военный сбил головой дрон и выжил

      На синей линии московского метро восстановлено движение поездов

      Россияне спасли истощенного редкого хищника с большими крыльями

      Появление новых подробностей вокруг дела о взрыве на «Северных потоках» объяснили

      Россиянам с больным ребенком отказали в уборке номера в Анапе

      Раскрыта личность «беспощадного соперника» Макрона

      На Украине сообщили о взятии под контроль ВС России Желанного и Орловки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше