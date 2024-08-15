Российский военный оценил темпы продвижения в ДНР

Командир Гроза: ВС России быстро продвигаются в районе Красногоровки в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России быстро продвигаются в районе Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР). Темпы наступления российских военных оценил командир расчета БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» с позывным Гроза, передает ТАСС.

«Сейчас работаем на Красногоровку чаще. Постоянно цели меняются, передвигаемся. (...) Продвигается очень быстро фронт», — сказал он.

Военный также добавил, что основными целями расчета становятся пехота, минометы, танки, а также контрбатарейная борьба. Он также подчеркнул, что позиции постоянно меняются, так как в случае частой работы на одном месте расчет могут подавить.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные закрепились у Карловского водохранилища под Донецком. По его словам, по всей линии фронта в ДНР также отмечаются успешные штурмовые действия российских войск.