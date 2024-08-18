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19:12, 18 августа 2024Бывший СССР

Российские военные заметили изменения в тактике ВСУ

Российские военные заметили изменения в тактике ВСУ в Запорожской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) заметили изменения в тактике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом РИА Новости рассказал техник группы расчета БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным Волчек.

По словам собеседника агентства, украинские военные стараются «заходить малыми группами», часто они делают это ночью. Кроме того, он отметил, что у ВСУ стало меньше техники.

«В основном легкие машины бронированные. Humvee идут, много. Тяжелой техники практически не видно. Они ее прячут, и прячут далеко», — пояснил разведчик.

В начале августа стало известно, что в районе Работино пятеро солдат ВСУ сдались в плен. Украинские военнослужащие сложили оружие, когда к их опорным пунктам приблизились российские штурмовики.

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      Алина Черненко
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