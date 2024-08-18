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05:04, 18 августа 2024Россия

Российский рядовой выстрелом из гранатомета взорвал машину с разведчиками ВСУ

МО: рядовой Дорофеев ликвидировал автомобиль ДРГ ВСУ выстрелом из гранатомета

Фото: Thomas Peter / Reuters

Рядовой Максим Дорофеев уничтожил автомобиль с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), выстрелив в нее из гранатомета. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что российский военнослужащий обнаружил машину с украинскими разведчиками во время патрулирования. Он доложил об этом командованию и решил одним из первых вступить в бой, несмотря на превосходящие силы противника. «Выстрелом из гранатомета Максим лично уничтожил автомобиль противника с находящимися в нем диверсантами», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что ВСУ понесли существенные потери, хотя и обладали численным превосходством. В результате украинские военные отступили.

Ранее российский рядовой Сергей Задворных незаметно пробрался на позицию ВСУ и разгромил ее.

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      Марина Совина
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