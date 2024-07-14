Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:55, 14 июля 2024Бывший СССР

Российский рядовой незаметно разгромил позицию ВСУ

Минобороны: рядовой Задворных незаметно пробрался на позицию ВСУ и разгромил ее

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский рядовой Сергей Задворных незаметно пробрался на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромил ее. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, их заявление передают «Известия».

Отмечается, что во время штурма опорного пункта Задворных приблизился к огневой точке и ликвидировал ее из крупнокалиберного пулемета. Благодаря действиям рядового российские солдаты смогли прорвать оборону противника.

Ранее расчет FPV-дронов десантников группировки «Днепр» Российской армии уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. В процессе работы подразделение часто наблюдает на фронте присутствие иностранных наемников, а украинская армия на херсонском направлении, где находится расчет, часто применяет иностранное вооружение — гаубицы М777, французские самоходные артустановки CAESAR.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп выжил после покушения

      Стрельба в Трампа началась во время его слов о Байдене

      Стало известно о состоянии Трампа после покушения

      Байден рассказал об отсутствии данных о покушении на Трампа

      ФБР отказалось комментировать покушение на Трампа

      На Трампа совершили покушение

      Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа

      Прогрессивные конгрессмены повстречались с Байденом

      В российском городе произошло массовое ДТП

      Российский рядовой незаметно разгромил позицию ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше