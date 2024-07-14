Минобороны: рядовой Задворных незаметно пробрался на позицию ВСУ и разгромил ее

Российский рядовой Сергей Задворных незаметно пробрался на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и разгромил ее. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, их заявление передают «Известия».

Отмечается, что во время штурма опорного пункта Задворных приблизился к огневой точке и ликвидировал ее из крупнокалиберного пулемета. Благодаря действиям рядового российские солдаты смогли прорвать оборону противника.

Ранее расчет FPV-дронов десантников группировки «Днепр» Российской армии уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. В процессе работы подразделение часто наблюдает на фронте присутствие иностранных наемников, а украинская армия на херсонском направлении, где находится расчет, часто применяет иностранное вооружение — гаубицы М777, французские самоходные артустановки CAESAR.