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15:19, 18 августа 2024Путешествия

Российский самолет SSJ-100 подал сигнал бедствия из-за разгерметизации

Пилоты летевшего в Москву SSJ-100 подали сигнал бедствия из-за разгерметизации

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пилоты самолета российской авиакомпании во время полета подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел утром в воскресенье, 18 августа, с Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), летевшим из Нижнего Новгорода в Москву. При подлете к Владимиру экипаж объявил сигнал бедствия из-за неконтролируемого роста высоты в кабине.

Как пишет источник, пилоты снизились до трех тысяч метров и продолжили следовать в пункт назначения. В 7:00 мск в Шереметьево объявили сигнал тревоги, а через 10 минут воздушное судно благополучно приземлилось. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Тем временем лайнер от полетов отстранили.

В июле самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье после вылета на испытания с аэродрома Жуковский. Он упал при заходе на третий круг, подав перед этим сигнал бедствия.

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      Алина Черненко
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