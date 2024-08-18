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05:19, 18 августа 2024Бывший СССР

Российский военный заявил об израсходовании ВСУ советских вооружений

Российский боец с позывным Марс: ВСУ израсходовали советские вооружения

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады майор с позывным Марс объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак на Херсонскую область преимущественно западные вооружения. По его словам, у Киева заканчивается советское оружие, сообщает ТАСС.

«То советское [вооружение], которое оставалось у противника, уже подошло к концу, израсходовалось. В основном все западного производства, те же самые HIMARS, ATACMS американского производства», — заявил он.

Кроме того, по его словам, у ВСУ появляется все больше беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако российским военным удается их сбивать.

Ранее стало известно, что российский солдат уничтожил автомобиль с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) украинских бойцов выстрелом из гранатомета.

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      Марина Совина
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