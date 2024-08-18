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13:48, 18 августа 2024Мир

Северная Корея назвала нападение ВСУ на Курскую область актом терроризма

МИД КНДР назвал нападение ВСУ на Курскую область актом агрессии и терроризма

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В МИД КНДР осудили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область и назвали его актом агрессии и терроризма. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства.

Представитель МИД Северной Кореи также подчеркнул, что нападение на территорию России осуществлялось под контролем и с поддержкой США и Запада. Он добавил, что суровые бои в Курской области станут «прелюдией к полному уничтожению марионеточной партии Зеленского и стратегическому поражению США и Запада» и что Северная Корея всегда будет решительно поддерживать Россию.

Ранее в США предупредили Украину об ответе России за атаку на Курскую область. По мнению отставного офицера ВС Дэниела Дэвиса, Украина не сможет добиться успехов в конфликте, поскольку у нее нет преимущества в небе.

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      Алина Черненко
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