В США предупредили Украину об ответе России за атаку на Курскую область

Офицер ВС США Дэвис: Украина не добьется успехов в атаке на Курскую область

В США предупредили Украину об ответе России за атаку на Курскую область. Такое мнение выразил отставной офицер ВС Дэниел Дэвис.

По его мнению, Украина не сможет добиться успехов в конфликте, поскольку у нее нет преимущества в небе. «Если Зеленский говорит, что настроен категорически против урегулирования путем переговоров, тогда чего он вообще пытается добиться?» — задался вопросом Дэвис.

Кроме того, офицер отметил, что действия Киева лишь разозлили россиян. «Этот медведь пробудился и, думаю, вы знаете, что произойдет после того, как он окончательно придет в себя», — заявил он.

Нападения на Курскую область начались 6 августа. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую границу в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня российского региона.