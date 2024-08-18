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11:04, 18 августа 2024Культура

Снимавшаяся с Аленом Делоном российская актриса рассказала об общении с ним

Актриса Белохвостикова назвала Алена Делона талантливым, мудрым и одиноким
Ален Делон и Наталья Белохвостикова

Ален Делон и Наталья Белохвостикова. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Известная российская актриса, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова, работавшая с французским актером Аленом Делоном, рассказала об общении с ним. Ее слова передает ТАСС.

Белохвостикова, снимавшаяся с актером в фильме «Тегеран-43», заявила, что такие артисты, как Делон, рождаются раз в тысячелетие. «Он был смешливый, мудрый, он был хулиган, весельчак, он был очень одинок одновременно. В нем было все, он был как космос, это был безграничный талант», — заявила актриса. Она уточнила, что была знакома с Делоном до съемок в «Тегеране-43».

Артистка также добавила, что Делон часто приезжал в Москву с бывшей возлюбленной, французской актрисой Мирей Дарк. Белохвостикова также назвала актера фантастическим другом.

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Французскому актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера.

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      Мария Большакова
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