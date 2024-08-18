Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:13, 18 августа 2024Мир

Трамп связал нежелание Харрис давать интервью с ее смехом

Трамп: Харрис избегает общения со СМИ из-за своего сумасшедшего смеха

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп объяснил, почему его оппонент Камала Харрис избегает общения со СМИ. Он полагает, что это связано с ее «сумасшедшим» смехом, пишет ТАСС.

По словам Трампа, Харрис часто смеется во время интервью, в том числе когда обсуждаются серьезные темы. «[Журналисты] задают вопросы о разных вещах, это не комедийное шоу, а она разражается смехом. Думаю, ее смех — это одна из причин, по которым она отказывается от интервью», — утверждает политик.

Ранее Трамп заявил о способности Харрис разрушить весь мир. По его словам, действующий вице-президент США «сломала экономику и границу». «Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — заявил экс-президент страны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сенатор рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

      На Камчатке ввели красный код авиаопасности

      Трамп связал нежелание Харрис давать интервью с ее смехом

      ХАМАС отметило отсутствие прогресса в переговорах по освобождению заложников

      В Германии загорелось колесо обозрения с людьми

      В Днепре подожгли машину военнослужащего

      Россия пообещала жесткий ответ в случае удара ВСУ по Курской АЭС

      Губернатор раскрыл детали землетрясения на Камчатке

      Кадыров заявил о намерении отправить на СВО полученный от Маска Cybertruck

      Назван срок завершения ремонта «Лошарика»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше