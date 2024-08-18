Трамп связал нежелание Харрис давать интервью с ее смехом

Трамп: Харрис избегает общения со СМИ из-за своего сумасшедшего смеха

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп объяснил, почему его оппонент Камала Харрис избегает общения со СМИ. Он полагает, что это связано с ее «сумасшедшим» смехом, пишет ТАСС.

По словам Трампа, Харрис часто смеется во время интервью, в том числе когда обсуждаются серьезные темы. «[Журналисты] задают вопросы о разных вещах, это не комедийное шоу, а она разражается смехом. Думаю, ее смех — это одна из причин, по которым она отказывается от интервью», — утверждает политик.

Ранее Трамп заявил о способности Харрис разрушить весь мир. По его словам, действующий вице-президент США «сломала экономику и границу». «Она очень разрушительна для всего мира, поскольку часто у мира дела идут так же, как у нас», — заявил экс-президент страны.