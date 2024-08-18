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08:35, 18 августа 2024Забота о себе

Ученые назвали признаки высокого IQ

Daily Mail: ночной образ жизни и разговоры с собой указывают на высокий IQ

Фото: Oriel Mizrahi / Unsplash

Любовь к чтению, разговоры с самим собой, ночной образ жизни и ряд других привычек могут указывать на высокий коэффициент интеллекта (IQ) человека. Об этом со ссылкой на исследование психологов сообщает издание Daily Mail.

«Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедший. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека», — указано в материале. Отмечается, что данная привычка способна улучшать память, положительно влиять на уверенность и внимательность.

Также ученые отметили более высокий IQ у мечтателей, интровертов и тех, кто любит засиживаться допоздна. Еще одним потенциальным показателем большого ума считается жизнь в беспорядке — это может указывать на нестандартное мышление. Чтение книг тоже является фактором высокого IQ, поскольку оно положительно влияет на когнитивные функции, развивая концентрацию и воображение.

Ранее ученые развеяли популярный миф о том, что после 70 лет умственные способности обязательно снижаются. По их данным, в некоторых случаях они повышаются.

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      Артём Верейкин
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