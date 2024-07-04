Развеян популярный миф о старении мозга

Невролог Марсель: у пожилых людей необязательно снижаются умственные способности

Умственные способности после 70 лет необязательно снижаются, в некоторых случаях они повышаются, считают врачи, занимающиеся вопросами старения и функционирования мозга. Популярный миф об ухудшении памяти и мыслительных процессов у пожилых они развеяли в беседе с Men's Health.

Директор центра гериатрического когнитивного здоровья в Тихоокеанском институте неврологии в Калифорнии (США) Скотт А. Кайзер рассказал, что с возрастом сосуды в мозге становятся менее эластичными и в них появляются бляшки. Однако, по его мнению, в целом это не влияет на способность мозга выполнять свои функциональные задачи.

В свою очередь, невролог Марек Марсель добавил, что у каждого человека разная способность сопротивляться возрастным изменениям. «Если вы представите группу пятилетних детей, скорее всего, у них будут схожий рост, словарный запас и когнитивные способности. Но если вы соберете вместе 85-летних, они будут очень разными», — считает врач. Он пояснил, что у кого-то будет болезнь Альцгеймера, кто-то будет отличаться острым умом, а большинство покажут средние когнитивные способности. Марсель утверждает, что разная скорость старения мозга объясняется генетикой, факторами окружающей среды и образом жизни человека.

Также существует мнение, что с возрастом мозг приобретает важные навыки, которых нет у молодых. Соучредитель учебного заведения для людей старшего возраста и автор книги «Мудрость на работе: становление современного старейшины» Чип Конли уверен, что с годами вырабатываются мудрость и интуиция, которые помогают принимать правильные решения.

Кроме того, по мнению Конли, с годами накапливаются нейронные связи между клетками, что помогает лучше адаптироваться к новым обстоятельствам, контролировать эмоции и яснее видеть сложные проблемы. «Если люди открыты к новым идеям и опыту, это признак, что они находятся в отличной умственной форме», — считает эксперт.

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