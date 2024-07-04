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09:33, 4 июля 2024Забота о себе

Развеян популярный миф о старении мозга

Невролог Марсель: у пожилых людей необязательно снижаются умственные способности

Фото: Christian Langballe / Unsplash

Умственные способности после 70 лет необязательно снижаются, в некоторых случаях они повышаются, считают врачи, занимающиеся вопросами старения и функционирования мозга. Популярный миф об ухудшении памяти и мыслительных процессов у пожилых они развеяли в беседе с Men's Health.

Директор центра гериатрического когнитивного здоровья в Тихоокеанском институте неврологии в Калифорнии (США) Скотт А. Кайзер рассказал, что с возрастом сосуды в мозге становятся менее эластичными и в них появляются бляшки. Однако, по его мнению, в целом это не влияет на способность мозга выполнять свои функциональные задачи.

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В свою очередь, невролог Марек Марсель добавил, что у каждого человека разная способность сопротивляться возрастным изменениям. «Если вы представите группу пятилетних детей, скорее всего, у них будут схожий рост, словарный запас и когнитивные способности. Но если вы соберете вместе 85-летних, они будут очень разными», — считает врач. Он пояснил, что у кого-то будет болезнь Альцгеймера, кто-то будет отличаться острым умом, а большинство покажут средние когнитивные способности. Марсель утверждает, что разная скорость старения мозга объясняется генетикой, факторами окружающей среды и образом жизни человека.

Также существует мнение, что с возрастом мозг приобретает важные навыки, которых нет у молодых. Соучредитель учебного заведения для людей старшего возраста и автор книги «Мудрость на работе: становление современного старейшины» Чип Конли уверен, что с годами вырабатываются мудрость и интуиция, которые помогают принимать правильные решения.

Кроме того, по мнению Конли, с годами накапливаются нейронные связи между клетками, что помогает лучше адаптироваться к новым обстоятельствам, контролировать эмоции и яснее видеть сложные проблемы. «Если люди открыты к новым идеям и опыту, это признак, что они находятся в отличной умственной форме», — считает эксперт.

Ранее врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова рассказала, как рассчитать персональный риск рака легких. Она уточнила, что по числу выкуренных сигарет можно узнать вероятность развития смертельного заболевания.

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      Екатерина Улитина
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