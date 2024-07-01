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15:29, 1 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способ рассчитать персональный риск рака легких

Врач Назарова: по числу выкуренных сигарет можно рассчитать риск рака легких

Фото: 15Studio / Shutterstock / Fotodom

По числу выкуренных сигарет можно рассчитать персональный риск развития рака легких, рассказала врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова. Способ она назвала в комментарии aif.ru.

По словам доктора, раком легких чаще болеют мужчины, причем курильщики находятся в зоне максимального риска. Назарова отметила, что профилактика этого заболевания в первую очередь включает в себя отказ от курения и создание условий для бездымной среды, устранение опасных производственных факторов и снижение уровня загрязнения воздуха.

При этом каждый курильщик может рассчитать свой персональный риск. Для этого необходимо количество выкуренных сигарет в день в штуках умножить на стаж курения в годах, а затем полученную сумму разделить на 20. Если итоговое число более 20, то человек находится в зоне высокого риска и ему необходимо проходить обследования, которые помогают выявить рак легкого.

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      Вера Владзиевская
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