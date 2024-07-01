Россиянам назвали способ рассчитать персональный риск рака легких

Врач Назарова: по числу выкуренных сигарет можно рассчитать риск рака легких

По числу выкуренных сигарет можно рассчитать персональный риск развития рака легких, рассказала врач аналитического отдела ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России Екатерина Назарова. Способ она назвала в комментарии aif.ru.

По словам доктора, раком легких чаще болеют мужчины, причем курильщики находятся в зоне максимального риска. Назарова отметила, что профилактика этого заболевания в первую очередь включает в себя отказ от курения и создание условий для бездымной среды, устранение опасных производственных факторов и снижение уровня загрязнения воздуха.

При этом каждый курильщик может рассчитать свой персональный риск. Для этого необходимо количество выкуренных сигарет в день в штуках умножить на стаж курения в годах, а затем полученную сумму разделить на 20. Если итоговое число более 20, то человек находится в зоне высокого риска и ему необходимо проходить обследования, которые помогают выявить рак легкого.

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