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11:33, 25 июня 2024Забота о себе

Врач рассказал об опасности вейпов для зубов

Стоматолог Лосев предупредил, что вейпы делают зубы чувствительными

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Вейпы вредят эмали зубов, делая их чувствительными, предупредил стоматолог Владимир Лосев. О негативном воздействии распространенной вредной привычки врач рассказал «Ленте.ру».

Пар и аэрозоли вейпов наносят существенный вред здоровью, в том числе и полости рта, сказал доктор. В частности, компоненты пара могут оказывать негативное воздействие на состояние зубов и десен. «Пропиленгликоль, содержащийся в электронках, обладающий свойствами кислоты, может разрушать эмаль. Он размягчает и растворяет ее», — объяснил Лосев.

Кроме того, некоторые ароматические добавки в составе жидкостей могут иметь кислый рН и провоцировать эрозию эмали

Состояние эмали ухудшается как при использовании никотиносодержащих, так и безникотиновых электронных сигарет, уточнил стоматолог. Поэтому переход с сигарет на вейпы не гарантирует сохранность зубной эмали. Также курение электронных сигарет чаще провоцирует окрашивание эмали в темный или желтоватый цвет. Это может быть связано с оседанием на поверхности зубов частиц, содержащихся в парах устройств.

Одним из частых побочных эффектов воздействия паров электронных сигарет также становится появление повышенной чувствительности зубов. Это происходит из-за кислотных компонентов в составе жидкостей, истончающих эмаль.

Курение электронных сигарет может провоцировать воспаление десен — гингивит. Это состояние сопровождается отечностью, покраснением и кровоточивостью десен, что усиливает боль при приеме пищи. Также пары оказывают негативное влияние на нервные окончания в зубах, вызывая их раздражение и гиперчувствительность

Владимир Лосевстоматолог

Доктор отметил, что при этих проблемах необходимо обратиться к стоматологу. Врач назначит лечение с использованием специальных противочувствительных зубных паст, фторирования, покрытия зубов герметиками или установку виниров. При этом лучшим средством профилактики проблем с зубами стоматолог назвал отказ от курения.

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Ранее Лосев рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильного прикуса. По его словам, неправильное строение челюсти способно спровоцировать головные боли.

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      Вера Владзиевская
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