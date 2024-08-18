Турист с Украины нацарапал на стене Колизея свое имя

Украинец оставил на стене Колизея одну надпись — он нацарапал свое имя, передает портал Roma Today.

По данным издания, 19-летний турист с Украины посещал достопримечательность в компании двух друзей. Одна из посетительниц увидела, как молодой человек наносит буквы на античном памятнике между входом на первое кольцо и атриумом — на стене появилось имя «Дима», написанное латинскими буквами. Очевидица предупредила о произошедшем охрану.

Туриста задержали. Гражданину Украины предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как молодой мужчина наносит надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано (Gennaro Sangiuliano) выразил надежду, что тот, кто это сделал, будет найден и наказан в соответствии с местными законами.