Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:46, 18 августа 2024Путешествия

Украинец оставил на стене Колизея одну надпись

Турист с Украины нацарапал на стене Колизея свое имя

Фото: Captain Mac / Shutterstock / Fotodom

Украинец оставил на стене Колизея одну надпись — он нацарапал свое имя, передает портал Roma Today.

По данным издания, 19-летний турист с Украины посещал достопримечательность в компании двух друзей. Одна из посетительниц увидела, как молодой человек наносит буквы на античном памятнике между входом на первое кольцо и атриумом — на стене появилось имя «Дима», написанное латинскими буквами. Очевидица предупредила о произошедшем охрану.

Туриста задержали. Гражданину Украины предъявили обвинение в нанесении ущерба археологическому наследию.

Ранее англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как молодой мужчина наносит надпись «Айван + Хейли 23» на один из кирпичей исторического памятника. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано (Gennaro Sangiuliano) выразил надежду, что тот, кто это сделал, будет найден и наказан в соответствии с местными законами.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании Украины спровоцировать Россию применить ядерное оружие

      Мужчина спасся от набросившейся на него медведицы при помощи палки

      Москвичей предупредили о жаре

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Лукашенко объяснил свой выход с автоматом без рожка в разгар беспорядков в Белоруссии

      Частный самолет разбился в российском регионе

      Дети Алена Делона прокомментировали смерть отца

      Лукашенко заявил о подготовке людей к своему уходу с поста президента

      Ласицкене выступила против кандидата на пост главы МОК

      Лукашенко назвал Ельцина ярым патриотом-коммунистом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше