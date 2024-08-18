Аналитик Меркурис: атакующие Россию HIMARS скоро будут уничтожены с помощью БПЛА

Британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность в том, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, с помощью которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Курскую область, в скором времени будут уничтожены российскими войсками. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты. Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением», — отметил эксперт.

По его мнению, HIMARS, которые используются украинскими военными у границы с РФ, в ближайшем будущем будут уничтожены российскими дронами. Он подчеркнул, что, если брать во внимание последние операции ВСУ, то становится понятно, насколько уязвимыми для российских беспилотников и ракет они являются.

Ранее Минобороны России предупредило, что Киев готовит провокацию на Курской атомной электростанции (АЭС) с целью обвинить Россию в «самообстреле».