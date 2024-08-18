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18:42, 18 августа 2024Бывший СССР

В Европе рассказали об энергетике Украины перед зимой

Еврокомиссар Симсон: нужно увеличить экспорт энергии на Украину

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась значительной части необходимого на зимний период объема энергии. Об этом она написала в статье для Financial Times.

Симсон рассказала, что Украина лишилась девяти гигаватт энергомощностей, что составляет половину необходимого объема зимой. Еврокомиссар считает, что западные страны должны помочь стране с ремонтом выведенных из строя объектов. Кроме того, она предложила передать Украине небольшие генераторы и фотоэлектрические системы электроснабжения.

Симсон также считает, что Западу нужно постепенно увеличить экспорт энергии на Украину. Если этого не сделать, то, по мнению еврокомиссара, с приходом зимы Украину может ждать гуманитарная катастрофа.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали заместителя министра энергетики. По данным правоохранительных органов, чиновник вместе еще с тремя лицами пообещал передать руководителю одного из предприятий на хранение с возможностью использования ценное оборудование для добычи угля.

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      Никита Савин
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