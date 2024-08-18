В Финляндии сообщили о планах Киева спровоцировать Россию

Экономист Малинен: Киев пойдет на эскалацию ради ядерного ответа России

Власти Украины намерены пойти на серьезную эскалацию конфликта с Россией с целью добиться непропорционального ответа со стороны Москвы. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Украинское руководство может попытаться пойти на масштабную эскалацию, чтобы получить непропорциональный ответный удар со стороны Кремля (по сути, ядерный удар по Киеву или где-то еще на Украине)», — написал экономист.

По его словам, данная тактика позволит Киеву втянуть Североатлантический альянс (НАТО) в противостояние с Россией. Малинен подчеркнул, что в мире сейчас существуют определенные «глобальные силы», заинтересованные в перерастании украинского конфликта в третью мировую войну.

Ранее министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Украине не удалось убедить западных союзников разрешить использовать переданное ими оружие для ударов по территории России. Он отметил, что атака на Курскую область никак не повлияла на позицию партнеров Киева по этому вопросу.