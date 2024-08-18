В Германии дали совет ВСУ после уничтожения HIMARS

Журналист Репке: ВСУ нужно передвинуть РСЗО из-за российских дронов

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует как можно скорее спрятать реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Такой совет дал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.

«Надеюсь, теперь украинской армии ясно, что после обстрелов из Сумской области она должны передвинуть РСЗО еще дальше», — заявил он. Репке пояснил, что российские дроны ведут наблюдение за всей зоной огневой поддержки.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность в том, что РСЗО HIMARS американского производства, с помощью которых ВСУ атакуют Курскую область, в ближайшем будущем будут уничтожены российскими дронами. «Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением», — отметил эксперт.