Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами тех, кто находится дома. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он. Спустя пять минут ракетную опасность отменили.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.