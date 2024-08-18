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23:24, 18 августа 2024Россия

В Курской области объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами тех, кто находится дома. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он. Спустя пять минут ракетную опасность отменили.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

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      Марина Совина
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