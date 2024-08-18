В Курской области заявили о невозможности жителей вернуться в свои дома

Глава Кореневского района Курской области Дегтярева заявила о сложной обстановке

Глава граничащего с Украиной Кореневского района Курской области Марина Дегтярева заявила о невозможности жителей вернуться в свои дома. Соответствующее сообщение появилось на ее странице во «ВКонтакте».

По ее словам, на приграничной территории все еще сохраняется сложная оперативная обстановка. «Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных. Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», — рассказала она.

В связи с этим Дегтярева призвала граждан Кореневского района набраться терпения и позволить российским войскам разобраться с Вооруженными силами Украины. «Когда обстановка позволит, мы сообщим вам, что можно вернуться домой», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции принял решение приостановить с августа начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона.