В России трехлетний ребенок прогулялся по карнизу на пятом этаже и попал на видео

В Новгородской области ребенок прогулялся по карнизу на пятом этаже

В Новгородской области трехлетний ребенок прогулялся по карнизу на пятом этаже, пока его пьяная мать спала. Инцидент попал на видео, ролик опубликовала Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как ребенок вылез из окна многоэтажки, лежал на карнизе, свешивал ноги, пытался сползти вниз, а затем подтягивался и возвращался на карниз.

Очевидцы вызвали спасателей, которые сняли мальчика с окна. По данным канала, в этот момент его 34-летняя мать спала. В ее крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя.

Ребенка изъяли из семьи до решения суда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Матери может грозить ответственность по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»). Со слов соседей, ребенка уже забирали органы опеки, но позже вернули родителям.

Ранее в Ставропольском крае жители спасли девочку, которая повисла на балконе девятого этажа. При этом ее родители находились в квартире.