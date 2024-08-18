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04:30, 18 августа 2024Россия

В России выявили факт мошенничества при реализации нацпроекта в сфере образования

РИА Новости: выявлен факт мошенничества при реализации нацпроекта в 2021 году

Фото: Pixabay

Правоохранители выявили факт мошенничества при реализации в России национального проекта в сфере образования, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

«Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — заявил собеседник агентства.

Уточняется, что преступление было совершено в ходе реализации национального проекта в сфере образования в 2021 году.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил россиян, что любые сайты, занимающиеся перепродажами государственных услуг, являются мошенническими. По его словам, мошенники стали создавать сайты, предлагающие получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и прочие документы за деньги.

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      Марина Совина
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