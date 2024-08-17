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22:14, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Депутат предупредил россиян о новой схеме мошенничества

Депутат Гаврилов: любые сайты по перепродаже госуслуг являются мошенническими

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Любые сайты, занимающиеся перепродажами государственных услуг, являются мошенническими. Об этом изданию NEWS.ru заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, мошенники стали создавать сайты, предлагающие получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и прочие документы за деньги. Депутат предупредил, что предоставить сведения из ЕГРН может только Росреестр.

«Количество сайтов-двойников Росреестра и других подобных сайтов, напоминающих портал "Госуслуги", уменьшается, но закрыть эти ресурсы все полностью порой очень сложно. Принят закон, запрещающий создавать сайты, где указаны сведения из ЕГРН», — сказал Гаврилов.

Ранее заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов рассказал, что за первые семь месяцев 2024 года Сбербанк помог своим клиентам спасти от мошенников 180 миллиардов рублей. Наиболее частыми мошенническими схемами все еще остаются телефонные звонки якобы от правоохранительных органов и Центрального банка России.

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      Артём Верейкин
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