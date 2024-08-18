РАСПП: японский премьер Кисида отправился на «свалку истории»

Один из самых недружественных по отношению к России политиков Фумио Кисида отказался от переизбрания на пост премьер-министра Японии, тем самым отправившись на «свалку истории». Об этом со ссылкой на заявление Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) сообщает KP.RU.

Утверждается, что Кисида, занимающий пост премьера с октября 2021 года, столкнулся с большим количеством скандалов и проблем, включая инфляцию, коррупцию и демографию, что привело к обрушению его рейтинга и рейтинга Либерально-демократической партии (ЛДП), непрерывно управляющей Японией с 1945 года. Он также «преуспел» в вопросе разрушения отношений с Россией и Китаем.

«Видимо, Кисида решил больше не мучить ни себя, ни избирателей. Таким образом, один из самых недружественных для нашей страны политиков отправляется на "свалку истории"», — заявили в РАСПП, подчеркнув что от нового премьера Японии не стоит ожидать позитивных изменений в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что экс-глава Минобороны Японии Сигэру Исиба может стать новым премьер-министром страны. Он является наиболее популярным политиком из ЛДП.

