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09:22, 14 августа 2024Мир

Названы претенденты на пост премьер-министра Японии

Bloomberg: экс-глава Минобороны Японии Сигэру Исиба может стать премьером
Сигэру Исиба

Сигэру Исиба. Фото: Makiko Yamazaki / Reuters

Экс-глава Минобороны Японии Сигэру Исиба может стать новым премьер-министром страны, так как является наиболее популярным политиком из правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Неясно, кто заменит [Фумио] Кисиду на посту премьер-министра, хотя бывший министр обороны Сигэру Исиба был самым популярным выбором в опросах местных СМИ. Другие имена, которые часто появляются в опросах, включают министра цифровой трансформации Коно Таро, министра иностранных дел Еко Камикаву и Синдзиро Коидзуми, сына бывшего премьер-министра [Дзюнъитиро Коидзуми]», — отмечается в материале.

При этом, несмотря на падение популярности правительства и самой ЛДП, эксперты указывают, что она вместе со своей союзной правой партией «Комэйто» сохранит большинство по итогам следующих парламентских выборов, которые пройдут в 2025 году.

Ранее премьер-министр Японии Кисида заявил, что не будет выдвигаться на пост председателя правящей партии. На пресс-конференции Кисида заявил, что его решение является «первым шагом к тому, чтобы показать, что ЛДП изменится». Его решение стало реакцией на исторически низкие рейтинги ЛДП и непопулярность его правительства.

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      Максим Габриелян
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