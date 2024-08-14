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06:18, 14 августа 2024Мир

Премьер Японии Кисида решил уйти со своего поста

Премьер-министр Японии Кисида покинет свой пост после партийный выборов
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не будет выдвигаться на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает Kyodo.

Это означает, что он покинет свой пост премьера. На пресс-конференции Кисида заявил, что его решение является «первым шагом к тому, чтобы показать, что ЛДП изменится». Он занимал пост главы правительства с 2021 года.

В начале августа Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что сейчас в мире наблюдается рост раскола в вопросе ядерного разоружения.

До этого Кисида в своей речи не стал упоминать США как страну, осуществившую атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году.

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      Сергей Грехов
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