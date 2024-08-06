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06:48, 6 августа 2024Мир

Премьер Японии в речи о Хиросиме обвинил Россию в ядерной угрозе

Премьер Японии Кисида заявил о ядерной угрозе России в речи о Хиросиме

Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе памятной церемонии в Парке мира в Хиросиме на 79-ю годовщину атомной бомбардировки города, передает ТАСС.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — сказал политик.

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Кисида подчеркнул, что сейчас в мире наблюдается рост раскола в вопросе ядерного разоружения. Он добавил, что Япония будет и дальше помогать в достижении мира без ядерного оружия, а также выступать в качестве посредника в диалогах между ядерными и безъядерными странами.

Ранее Фумио Кисида в своей речи не стал упоминать США как страну, осуществившую атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году. Политик заявил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».

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      Артём Верейкин
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