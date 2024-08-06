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05:59, 6 августа 2024Мир

Мэр Хиросимы процитировал Горбачева в годовщину бомбардировки. Почему он похвалил первого президента СССР?

Мэр Хиросимы Мацуи вспомнил слова Горбачева о ядерном оружии на церемонии памяти

Фото: Kyodo / Reuters

В Парке мира в Хиросиме состоялась церемония памяти жертв атомной бомбардировки, случившейся 79 лет назад. Во время своего выступления мэр японского города Кадзуми Мацуи вспомнил первого президента СССР и похвалил его за позицию по вопросу ядерного разоружения.

Мацуи процитировал слова Михаила Горбачева о необходимости мира, отказа от гонки вооружений и ядерном разоружении. Он напомнил, что благодаря диалогу Горбачев и бывший президент США Рональд Рейган «положили конец холодной войне и подписали советско-американский договор о ликвидации вооружений».

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В 2024 году на церемонию памяти были приглашены представители 109 государств. Представители России и Белоруссии на церемонию второй год подряд приглашены не были.

Премьер Японии не упомянул США в речи о Хиросиме

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей речи не стал упоминать США как страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы в 1945 году. Политик заявил, что город тогда «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».

Я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться

Фумио Кисидапремьер-министр Японии

Мацуи также не стал называть ответственную за бомбардировку страну. Отмечается, что японские официальные лица в своих публичных выступлениях обычно не указывают, что именно США атаковали Хиросиму и Нагасаки. В прошлые годы премьер-министры Японии и мэры двух городов на мемориальных церемониях по случаю годовщин также напрямую не высказывались о причастности США к бомбардировкам.

Кисида повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны России

На памятной церемонии Кисида вновь изложил версию, согласно которой Россия якобы угрожает миру применением ядерного оружия. По его словам, из-за этого ситуация с ядерным разоружением «становится все сложнее».

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Политик пообещал, что Япония, как единственное в мире государство, пострадавшее от атомной бомбардировки, будет и дальше делать все возможное для «достижения мира без ядерного оружия». Он заявил, что Токио намерен играть роль моста в диалоге между ядерными и неядерными странами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы использования ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москву постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Российский лидер также напомнил, что США являются единственной страной, использовавшей ядерное оружие.

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      Маргарита Пименова
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