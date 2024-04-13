Стыд и позор. В Японии вспомнили Хиросиму в попытке обвинить Россию в ядерной угрозе, но «забыли», кто сбросил бомбу

Япония в ООН обвинила Россию в ядерной угрозе, упомянув Хиросиму и Нагасаки

Заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совета безопасности международной организации по Украине вновь обвинила Россию в ядерной угрозе, упомянув бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Однако дипломат не уточнила, что за ними стоят Соединенные Штаты.

Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия Мицуко Сино зампостпреда Японии при ООН

Дипломат подчеркнула, что катастрофа Хиросимы и Нагасаки не должна повториться, однако не озвучила виновных.

США нанесли удары атомными бомбами по Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия. Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тысяч человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

Миссия России в ООН назвала позором заявления Японии о ядерной угрозе

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе.

Дипломат обратил внимание на выступление японского премьер-министра Фумио Кисиды в Конгрессе США. Политик выразил обеспокоенность из-за рисков «еще одной катастрофы», связанной с использованием ядерного оружия.

При этом глава правительства не упомянул того факта, что США в 1945 году сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Он заверил Вашингтон в дружбе и союзничестве и подчеркнул, что Россия «продолжает угрожать применением ядерного оружия». Этими высказываниями Кисида вызвал бурные аплодисменты американских законодателей.

Какой стыд и позор Дмитрий Полянский первый зампостпреда России при ООН

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ядерной бойней бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, однако умолчал о вине США, в 1945 году сбросивших на города атомные бомбы.

9 августа 2023 года генсек выступил на церемонии по случаю 78-й годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки, однако также избежал упоминания страны, виновной в произошедшем.

В России считают, что Запад подталкивает мир к ядерной катастрофе

В конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что внешнеполитические заявления западных лидеров грозят началом ядерного конфликта и гибелью цивилизации.

Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации Владимир Путин президент России

Глава государства добавил, что действия Запада «пугают весь мир». Он также напомнил, что стратегические ядерные силы страны находятся в состоянии полной готовности.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», аналитик Игорь Коротченко отмечал, что рост мощи и расширение блока НАТО вынуждают Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия.

Ученые-атомщики оценивают риски мировой ядерной войны, означающей конец человечества, как крайне серьезные. Часы Судного дня, символический циферблат с часовой и минутной стрелками, которые показывают время, оставшееся до ядерной катастрофы, сейчас находятся в 90 секундах от полуночи.

23 января 2024 года стрелка осталась на прежнем месте. Впервые в этом положении, максимально близком к катастрофическому, часы были установлены в прошлом году, в январе 2023-го.

К ядерным ударам призывали в США

В конце марта член Палаты представителей Конгресса США Тим Уолберг призвал закончить конфликты в секторе Газа и на Украине ядерными ударами. Он заявил, что Вашингтон не должен тратить «ни цента на гуманитарную помощь» и завершить противостояние как можно быстрее.

В январе бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Украина не должна стесняться таких методов, как геноцид населения, в борьбе против «агрессии» России.

Он сравнил предложенный им сценарий развития украинского конфликта с историческими событиями, такими как уничтожение части населения Третьего рейха и сброс американскими войсками атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.