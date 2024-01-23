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20:17, 23 января 2024Наука и техника

Часы Судного дня не стали переводить

ТАСС: часы Судного дня остались на отметке 90 секунд до полуночи

Фото: Leah Millis / Reuters

Ученые не стали переводить стрелки на часах Судного дня, оставив их на отметке «90 секунд до полуночи». Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон, это решение было принято, потому что ситуация на Украине по-прежнему представляет угрозу ядерной эскалации, а обострение палестино-израильского конфликта «дает представление об ужасах современной войны даже без ядерной эскалации».

В начале 2020 года стрелки часов Судного дня были переведены на 20 секунд вперед, до отметки в 100 секунд. Этот шаг последовал на фоне нарастающей опасности ядерной угрозы, выхода США из ядерного соглашения с Ираном, изменения климата и дезинформации в виртуальном пространстве.

В 2023 году часы Судного дня перевели еще на десять секунд вперед к ядерной полуночи из-за ситуации на Украине. Тогда Бронсон отметила высокую вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля.

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