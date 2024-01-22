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04:37, 22 января 2024Интернет и СМИ

Экс-представитель НАТО в Москве призвал учинить геноцид россиян

Капитан ВМС США Табах: Украина должна без стеснений учинить геноцид россиян

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина не должна стесняться таких методов, как геноцид населения, в борьбе против «агрессии» России. С таким заявлением выступил бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Агрессию может загасить только еще большая агрессия», — отметил Табах. Он сравнил предложенный им сценарий развития украинского конфликта с историческими событиями, такими как уничтожение части населения Третьего рейха и сброс американскими войсками атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Гарри Табах (имя при рождении Юрий) является выходцем из семьи российских мигрантов, переехавших в США в 80-е годы. Занимал разные должности в Госдепе, работал в американском посольстве в РФ, какое-то время возглавлял штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечая за коммуникацию с российским Минобороны.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала главное отличие России от Украины в связи с ударом Вооруженных сил республики (ВСУ) по Донецку, жертвами которого стали 28 человек, еще 30 оказались ранены. По ее словам, отказ РФ действовать подобными методами доказывает, что страна относиться к мирному населению, как к своему.

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