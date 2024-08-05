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04:18, 5 августа 2024Мир

«Часы Судного дня показывают без двух минут». МИД России рассказал, что нужно сделать для разрядки эскалации с Западом

Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут, но это можно предотвратить
СюжетМинобороны
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Часы Судного дня показывают без двух минут, но это можно предотвратить, избежав нового витка эскалации ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Не хотелось бы говорить в терминах — «мы в свободном падении», «мы летим в пропасть», «мы находимся на краю скатывания в неуправляемый хаос» и так далее, хотя логика подсказывает, что подобного рода эпитеты, наверное, все чаще приходят в голову. Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут. Это не значит, что ход часов необратим и начнется бой «Часов Судного дня»

Сергей Рябков замглавы МИД России

Замминистра также подчеркнул, что для разрядки международной ситуации необходимы переговоры. Однако они не могут идти в режиме односторонних уступок и должны быть взаимны.

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Часы Судного дня впервые появились на обложке журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» в 1947 году. Это символический циферблат с часовой и минутной стрелками, которые показывают время, оставшееся до ядерной катастрофы.

Ученые-атомщики оценивают риски мировой ядерной войны, означающей конец человечества, как крайне серьезные. Сейчас стрелка находится в 90 секундах от полуночи. Впервые в этом положении, максимально близком к катастрофическому, часы были установлены в прошлом году, в январе 2023-го. 23 января 2024 года стрелка осталась на прежнем месте.

Россия и США смогли уйти от витка эскалации через сигнал Пентагону

Рябков отметил, что Москва и Вашингтон смогли уйти от витка эскалации, так как глава Минобороны России Андрей Белоусов направил руководителю Пентагона Ллойду Остину соответствующее предупреждение.

Могу сказать, что по некоторым признакам сигнал, который был направлен с российской стороны, до Вашингтона и, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка

Сергей Рябков замглавы МИД России

Дипломат также добавил, что Россия должна избегать эскалации ситуации, однако подобные сценарии рассматриваются и учитываются.

Глава Минобороны провел второй телефонный разговор с Остином 12 июля. Американская газета The New York Times сообщила, что Москва обнаружила следы готовящейся Украиной тайной операции против России, которая могла быть одобрена американцами. Тогда Белоусов прямо спросил Остина, знал ли об этом Пентагон, однако получил отрицательный ответ.

Первая беседа состоялась 25 июня. Минобороны РФ заявило, что министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для Киева.

Россия исключает односторонние уступки по вопросу Украины

Рябков исключил односторонние уступки Москвы по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что договариваться можно только «баш на баш».

Никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут

Сергей Рябков замглавы МИД России

Замминистра подчеркнул, что Москва не будет делать никаких уступок и подарков для того, чтобы задобрить Вашингтон. В случае если США вновь попробуют навязать России что-то односторонне выгодное, никаких договоренностей не будет.

Договариваться можно, только когда «баш на баш», американцы хорошо понимают такой разговор

Сергей Рябковзамглавы МИД России

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия и США вели закрытые контакты так называемого «второго трека» с участием политологов по вопросам, связанным с конфликтом на Украине. 27 июля глава МИД исключил капитуляцию перед Украиной.

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Украина и Россия заявляют о готовности к переговорам, но выдвигают свои условия

В июне на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение». Условием для переговоров глава государства назвал отвод войск Вооруженных сил Украины из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

Помимо прочего, Украина должна отказаться от идеи вступления в НАТО. Также принципиальной позицией переговоров является нейтральный и безъядерный статус Киева.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что никаких «территориальных уступок» Украине не будет. Она указала, что новые регионы теперь являются составными частями России, а Конституция запрещает отторжение территорий государства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский анонсировал детальное обсуждение вопросов территориальной целостности страны. План действий по установлению мира на Украине будет готов к концу ноября.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк указывал, что Киев готов к переговорам с Москвой на условиях, которые основаны на международном праве.

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      Марина Совина
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