Рябков предупредил о времени на часах «Судного дня»

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, но это можно предотвратить, избежав нового витка эскалации ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня"», — рассказал дипломат.
Рябков также подчеркнул, что для разрядки международной ситуации необходимы переговоры. Однако они не могут идти в режиме односторонних уступок и должны быть взаимны.
Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон смогли уйти от витка эскалации, так как глава Минобороны России Андрей Белоусов направил руководителю Пентагона Ллойду Остину соответствующее предупреждение. В частности, 12 июля Белоусов позвонил главе Пентагона Остину и сообщил о готовящейся Украиной операции против России. Пентагон впоследствии ее предотвратил.