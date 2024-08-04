Рябков предупредил о времени на часах «Судного дня»

Рябков: часы «Судного дня» показывают без двух минут, но это можно предотвратить

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, но это можно предотвратить, избежав нового витка эскалации ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня"», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что для разрядки международной ситуации необходимы переговоры. Однако они не могут идти в режиме односторонних уступок и должны быть взаимны.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон смогли уйти от витка эскалации, так как глава Минобороны России Андрей Белоусов направил руководителю Пентагона Ллойду Остину соответствующее предупреждение. В частности, 12 июля Белоусов позвонил главе Пентагона Остину и сообщил о готовящейся Украиной операции против России. Пентагон впоследствии ее предотвратил.