Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 4 августа 2024Мир

Рябков предупредил о времени на часах «Судного дня»

Рябков: часы «Судного дня» показывают без двух минут, но это можно предотвратить

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Часы Судного дня» показывают без двух минут, но это можно предотвратить, избежав нового витка эскалации ситуации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой "Часов Судного дня"», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что для разрядки международной ситуации необходимы переговоры. Однако они не могут идти в режиме односторонних уступок и должны быть взаимны.

Ранее Рябков заявил, что Москва и Вашингтон смогли уйти от витка эскалации, так как глава Минобороны России Андрей Белоусов направил руководителю Пентагона Ллойду Остину соответствующее предупреждение. В частности, 12 июля Белоусов позвонил главе Пентагона Остину и сообщил о готовящейся Украиной операции против России. Пентагон впоследствии ее предотвратил.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие взяли под контроль село Новоселовка Первая в ДНР

      Россиянка описала отдых в Турции фразой «сервис ослаб, все подорожало»

      Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих

      Медведев назвал выданных за границу в результате обмена россиян предателями

      Пьяная российская следовательница насмерть сбила велосипедиста

      Нетаньяху пообещал свести счеты с пособниками напавшего с ножом на людей под Тель-Авивом

      Стало известно о результатах приема в российские вузы

      Нарколог назвал алкоголь особенно вредным для некоторых россиян

      Стала известна причина снятия со стометровки Игр-2024 трехкратной олимпийской чемпионки

      Бежавшего из Мариуполя командира бригады ВСУ ликвидировали под Харьковом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше