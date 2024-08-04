В МИД исключили односторонние уступки по украинскому вопросу

Рябков: время односторонних уступок Москвы осталось в прошлом

Замглавы МИД России Сергей Рябков исключил односторонние уступки Москвы по украинскому вопросу. В эфире телеканала «Россия 1» дипломат подчеркнул, что договариваться можно только «баш на баш».

По его словам, время односторонних уступок осталось в прошлом. «Никогда в дальнейшем, даже при наилучших раскладах в наших отношениях с НАТО, с ЕС, о чем сейчас помыслить сложно, но даже в этих ситуациях никакие односторонние уступки с нашей стороны предоставлены Западу не будут», — заявил он.

Рябков подчеркнул, что Москва не будет делать никаких уступок и подарков для того, чтобы задобрить Вашингтон. В случае если США вновь попробуют навязать России что-то односторонне выгодное, никаких договоренностей не будет. «Договариваться можно, только когда "баш на баш", американцы хорошо понимают такой разговор», — сказал он.

В то же время Рябков отметил, что Москва и Вашингтон смогли уйти от витка эскалации, так как глава Минобороны России Андрей Белоусов направил руководителю Пентагона Ллойду Остину соответствующее предупреждение.

